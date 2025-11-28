В Чувашии ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним

Проведенный прокуратурой анализ показал, что наблюдается рост количества аварий с участием детей в возрасте до 16 лет при управлении мототранспортом, в первую очередь, питбайками. Так, в 2023 году зафиксировано 15 таких случаев, в 2024 году — 17, за 10 месяцев 2025 года — уже 18 фактов. Во всех случаях дети получили травмы различной степени тяжести.