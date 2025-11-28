В Невском районе Петербурга построили поликлинику

Четырехэтажная поликлиника площадью 8,3 тыс. кв. м рассчитана на прием до 420 пациентов в смену. В ней разместились два отделения — взрослое на 315 посещений и детское на 105. Для удобства посетителей предусмотрены изолированные входы и помещение для хранения колясок и санок.