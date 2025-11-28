В Невском районе Петербурга построили поликлинику

Работы по возведению поликлиники завершились в Невском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новое медучреждение расположено на Дальневосточном проспекте, сообщили в комитете по строительству Северной столицы.
Четырехэтажная поликлиника площадью 8,3 тыс. кв. м рассчитана на прием до 420 пациентов в смену. В ней разместились два отделения — взрослое на 315 посещений и детское на 105. Для удобства посетителей предусмотрены изолированные входы и помещение для хранения колясок и санок.
В здании оборудованы кабинеты врачей различных профилей: невролога, офтальмолога, уролога, ревматолога, хирурга, отоларинголога и других специалистов. Также там предусмотрены залы лечебной физкультуры, кабинеты лучевой диагностики и дневной стационар на 17 мест.
Объект стал частью комплексного развития территории — ранее девелопер построил здесь школу на 1550 учеников и детский сад на 190 мест. Еще два дошкольных учреждения для 460 детей находятся на стадии строительства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.