Какие долги нельзя списать при банкротстве?

Нет, эти долги имеют высший приоритет и никогда не списываются. Обязанность содержать детей или нетрудоспособных родителей остается за должником как во время процедуры банкротства, так и после ее завершения. Все невыплаченные суммы задолженности сохраняются. Это же правило касается возмещения вреда жизни или здоровью — если действиями должника был причинен физический вред другому человеку, обязательство по его компенсации не аннулируется, независимо от того, был вред причинен умышленно или по неосторожности. Также не подлежат списанию требования о компенсации морального вреда.