Какие долги нельзя списать при банкротстве?

Многие ошибочно полагают, что банкротство — это волшебная палочка, которая стирает все долги без исключения. В действительности законодательство предусматривает четкий перечень обязательств, имеющих особый статус. Эти долги переживут завершение процедуры банкротства, и гражданин будет обязан их оплатить.
Можно ли списать долги по алиментам?
Нет, эти долги имеют высший приоритет и никогда не списываются. Обязанность содержать детей или нетрудоспособных родителей остается за должником как во время процедуры банкротства, так и после ее завершения. Все невыплаченные суммы задолженности сохраняются. Это же правило касается возмещения вреда жизни или здоровью — если действиями должника был причинен физический вред другому человеку, обязательство по его компенсации не аннулируется, независимо от того, был вред причинен умышленно или по неосторожности. Также не подлежат списанию требования о компенсации морального вреда.
Что такое «текущие платежи» и почему их нужно платить?
Отдельную категорию составляют так называемые текущие платежи. Это обязательства, которые возникли после подачи заявления о банкротстве в суд. Важно различать: старую задолженность по ЖКХ или налогам списать можно, а вот новые начисления — нет. К текущим платежам относятся текущие налоги и сборы, коммунальные платежи за период после начала процедуры, плата за аренду, а также кредиты и займы, полученные уже после обращения в суд.
Ответственность за умышленные действия и субсидиарная ответственность.
Закон строг к тем, чья недобросовестность привела к долгам. Нельзя списать обязательства из умышленного причинения вреда имуществу. Если будет доказан умысел в уничтожении или повреждении чужого имущества, долг по возмещению ущерба останется. Бывшим владельцам и директорам компаний нельзя списать через личное банкротство долги, которые взыскали с них по суду за банкротство их бизнеса.
Таким образом, перед началом процедуры крайне важно проконсультироваться с финансовым управляющим или юристом, чтобы оценить, какие долги удастся списать, а по каким придется продолжать расчет.