В Омске за 120 млн продают строительный рынок

Как уверяет продавец, на его месте можно построить жилой комплекс.

Источник: Комсомольская правда

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка, который на данный момент занимает строительный рынок.

Участок площадью 10 тысяч кв. метров находится в Омске, в городке Нефтяников по проспекту Мира, 37, корпус 3 — такой адрес имеет один из объектов рынка. Как гласит объявление, участок подключен ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Кроме того, на участке размещено здание площадью 1500 квадратных метров. В настоящее время его сдают в аренду за 900 тысяч рублей в месяц.

За объект недвижимости продавец хочет выручить 120 млн рублей. Как уверяет владелец недвижимости, на месте рынка якобы можно построить жилой комплекс, бизнес-центр или спортивный объект.