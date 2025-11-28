В Омске за 120 млн продают строительный рынок

Участок площадью 10 тысяч кв. метров находится в Омске, в городке Нефтяников по проспекту Мира, 37, корпус 3 — такой адрес имеет один из объектов рынка. Как гласит объявление, участок подключен ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Кроме того, на участке размещено здание площадью 1500 квадратных метров. В настоящее время его сдают в аренду за 900 тысяч рублей в месяц.