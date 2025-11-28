В Омске за 120 млн продают строительный рынок

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка, который на данный момент занимает строительный рынок.
Участок площадью 10 тысяч кв. метров находится в Омске, в городке Нефтяников по проспекту Мира, 37, корпус 3 — такой адрес имеет один из объектов рынка. Как гласит объявление, участок подключен ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Кроме того, на участке размещено здание площадью 1500 квадратных метров. В настоящее время его сдают в аренду за 900 тысяч рублей в месяц.
За объект недвижимости продавец хочет выручить 120 млн рублей. Как уверяет владелец недвижимости, на месте рынка якобы можно построить жилой комплекс, бизнес-центр или спортивный объект.