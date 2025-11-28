Ричмонд
В Велиже Смоленской области капитально отремонтируют Дом культуры

Специалисты привели в порядок витражи.

Районный Дом культуры в городе Велиже Смоленской области получит новый облик после масштабного ремонта по нацпроекту «Семья». Работы на объекте уже идут, специалисты привели в порядок витражи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Совсем скоро завершится ремонт крыльца, фасада и архитектурной подсветки. Уже в следующем году запланированы работы во внутренних помещениях. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации и определение перечня первоочередных мероприятий.

«Такое обновление вернет зданию его красоту и создаст современное пространство, где жители всех возрастов смогут культурно обогащаться, заниматься творчеством и интересно проводить время в стенах родного Дома культуры», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.