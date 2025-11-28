Астрономы ожидают рост числа и мощности вспышек на Солнце

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Значительный рост числа и мощности вспышек на Солнце возможен в течение ближайших суток. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Резкое усиление вспышечной активности ожидается в ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы) в связи с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца нескольких новых крупных активных центров», — говорится в сообщении.
В лаборатории уточнили, что за 24 часа потоки рентгеновского солнечного излучения выросли почти в пять раз, также возросла частота малых и средних вспышек, свидетельствующих о быстром росте запасов вспышечной энергии.
«Качели солнечной активности наблюдаются уже около 1,5 месяцев и связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров. Почти все они с начала октября собраны на одной стороне Солнца. В результате из-за вращения Солнца вокруг оси, происходящего с периодом около 27 суток, к Земле раз в две недели поворачивается “пустая” солнечная сторона, и воздействие Солнца на Землю спадает почти до нуля, а затем, еще через две недели, к Земле выходит активная сторона Солнца, что сопровождается резким ростом числа и мощности вспышек», — пояснили ученые.