Астрономы ожидают рост числа и мощности вспышек на Солнце

«Качели солнечной активности наблюдаются уже около 1,5 месяцев и связаны с ярко выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров. Почти все они с начала октября собраны на одной стороне Солнца. В результате из-за вращения Солнца вокруг оси, происходящего с периодом около 27 суток, к Земле раз в две недели поворачивается “пустая” солнечная сторона, и воздействие Солнца на Землю спадает почти до нуля, а затем, еще через две недели, к Земле выходит активная сторона Солнца, что сопровождается резким ростом числа и мощности вспышек», — пояснили ученые.