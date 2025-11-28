МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов

Правоохранители добавили, что отличительными чертами сайтов-подделок являются отсутствие другой информации, кроме предложения купить билеты, юридических реквизитов (ИНН, адреса), контактных телефонов, ссылок на оферту и политику конфиденциальности. Кроме того, такие сайты для связи используют формы обратной связи, общедоступные почтовые сервисы, например, Google, «Яндекс», Mail, или мессенджеры, указывают способы оплаты переводом в сторонние организации или физлицам, а также на сайте приведены неверные сроки обновления информации (знак копирайта, знак авторского права — ©) или их нет совсем.