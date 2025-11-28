В Василеостровском районе Петербурга построили школу на 400 мест

Новую школу, рассчитанную на 400 учеников, ввели в эксплуатацию на бульваре Александра Грина в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Учреждение возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по строительству.
Проект школы выполнен в морской тематике, перекликающейся с архитектурой жилого комплекса, к которому она относится, и общим стилем района. В здании созданы все условия для комфортного обучения и досуга детей. Там расположены два бассейна, просторный актовый зал, спортивные и игровые зоны. Учебные помещения оснащены современным оборудованием, а дизайн интерьеров продуман с учетом потребностей детей разных возрастов. Новое учреждение будет передано в распоряжение школы № 708 «Открытие» Василеостровского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.