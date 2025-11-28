В Василеостровском районе Петербурга построили школу на 400 мест

Проект школы выполнен в морской тематике, перекликающейся с архитектурой жилого комплекса, к которому она относится, и общим стилем района. В здании созданы все условия для комфортного обучения и досуга детей. Там расположены два бассейна, просторный актовый зал, спортивные и игровые зоны. Учебные помещения оснащены современным оборудованием, а дизайн интерьеров продуман с учетом потребностей детей разных возрастов. Новое учреждение будет передано в распоряжение школы № 708 «Открытие» Василеостровского района.