Уточнена доля водяного пара в нижних слоях атмосферы Венеры

Проведенный исследователями анализ показал, что водяной пар был равномерно распределен по тропосфере, и не зависит ни от местной высоты, ни от времени суток. Также не были выявлены и какие-либо более длительные изменения в его содержании за 13 венерианских лет. Эти сведения, как надеются ученые, помогут в подготовке новых миссий, в том числе индийского зонда Venus Orbital Mission с российским спектрометром VIRAL, а также российской миссии «Венера-Д», которая планируется к запуску в 2036 г.