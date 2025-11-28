В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль семейного караоке

Интерактивный концерт-караоке «Споем любимое и родное» прошел в Екатерининском собрании в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по культуре города.
В перечень хитов фестиваля вошли знаковые произведения отечественной киномузыки и знаменитые мелодии советской и российской эстрады. Среди них «Песня о далекой Родине» из «Семнадцати мгновений весны», «Гляжу в озера синие» из телефильма «Тени исчезают в полдень», «Есть только миг» из «Земли Санникова».
Со сцены вместе с гостями спели разножанровые вокалисты: народный артист России Николай Копылов, заслуженная артистка Петербурга Надежда Фадеева, лауреат международных конкурсов Петр Захаров и другие. Концерт завершился совместным исполнением «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина. В роли ведущих вечера выступили артисты «Петербург-концерта» Евгений Дядюк и Анна Фомичева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.