В Брянской области обновили участок дороги от Плюскова до поселка Мошки

Участок трассы «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск«— Мошки протяженностью 10 км привели в нормативное состояние в Трубчевском районе Брянской области. Работы проводились по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Этот участок дороги соединяет село Плюсково с поселком Мошки. В ходе ремонта там уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, обустроили пересечения и примыкания, установили остановочные площадки и нанесли разметку. Обновления этого отрезка особенно ждали местные жители, так как по нему проходит автобусный маршрут.
Ранее сообщалось, что в Брянске отремонтировали дорогу на двух проездах Станке Димитрова. Специалисты ее расширили, чтобы автомобилям было проще разъезжаться, заменили асфальтовое покрытие и привели в порядок тротуары. Около дома № 4 между самими проездами рабочие сделали пешеходную дорожку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.