В Брянской области обновили участок дороги от Плюскова до поселка Мошки

Этот участок дороги соединяет село Плюсково с поселком Мошки. В ходе ремонта там уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, обустроили пересечения и примыкания, установили остановочные площадки и нанесли разметку. Обновления этого отрезка особенно ждали местные жители, так как по нему проходит автобусный маршрут.