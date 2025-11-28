Ричмонд
В Петербурге открылось пространство для обучения школьников финграмотности

В «Оазисе идей» также будут проходить занятия по подготовке к олимпиадам и встречи с предпринимателями.

Интерактивное пространство для школьников «Оазис идей» появилось на базе школы № 461 в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Там ребята смогут изучать основы финансовой грамотности в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.

«Оазис идей» представляет собой современное образовательное пространство, где учащиеся 9−11-х классов с помощью сенсорных экранов, специализированных приложений и экономических симуляторов осваивают навыки финграмотности. Там также будут проходить занятия по подготовке к олимпиадам и встречи с предпринимателями. Отметим, что проект по созданию образовательной площадки стал победителем конкурса «Твой бюджет в школах» 2024 года, заняв восьмое место в городском рейтинге.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.