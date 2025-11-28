В Петербурге открылось пространство для обучения школьников финграмотности

«Оазис идей» представляет собой современное образовательное пространство, где учащиеся 9−11-х классов с помощью сенсорных экранов, специализированных приложений и экономических симуляторов осваивают навыки финграмотности. Там также будут проходить занятия по подготовке к олимпиадам и встречи с предпринимателями. Отметим, что проект по созданию образовательной площадки стал победителем конкурса «Твой бюджет в школах» 2024 года, заняв восьмое место в городском рейтинге.