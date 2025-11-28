Поликлиника в Подольске получила новый рентген-аппарат

«Продолжаем закупать тяжелую медтехнику для медицинских организаций региона. С начала года в Московской области заработали 86 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 миллиардов рублей. В том числе, один начал работу сегодня в Подольской больнице, на его закупку было направлено более 21,3 миллиона рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального минздрава региона Максим Забелин.