Поликлиника в Подольске получила новый рентген-аппарат

Ранее для учреждения закупили маммограф и флюорограф.

Новый цифровой рентген-аппарат установили в поликлинике подмосковного Подольска. Оборудование приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном минздраве.

«Продолжаем закупать тяжелую медтехнику для медицинских организаций региона. С начала года в Московской области заработали 86 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 миллиардов рублей. В том числе, один начал работу сегодня в Подольской больнице, на его закупку было направлено более 21,3 миллиона рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального минздрава региона Максим Забелин.

Отметим, что в этом году поликлиника обособленного структурного подразделения № 3 Подольской больницы на Литейной улице получила несколько единиц тяжелого оборудования: там уже работают рентген-аппарат, маммограф и флюорограф.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.