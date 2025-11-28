В Красносельском районе Петербурга построили подстанцию скорой помощи

Двухэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м оснащено всем необходимым для эффективной работы службы экстренного реагирования. В составе подстанции — гараж на семь машиномест, оперативный блок с диспетчерской, помещения для приема посетителей и технические зоны. Второй этаж отведен под бытовые помещения для персонала — комнаты отдыха, гардеробные и учебный класс.