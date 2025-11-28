В Красносельском районе Петербурга построили подстанцию скорой помощи

Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Красносельском районе Санкт-Петербурга завершено в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект расположен на улице Рябчикова, сообщили в комитете по строительству Северной столицы.
Двухэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м оснащено всем необходимым для эффективной работы службы экстренного реагирования. В составе подстанции — гараж на семь машиномест, оперативный блок с диспетчерской, помещения для приема посетителей и технические зоны. Второй этаж отведен под бытовые помещения для персонала — комнаты отдыха, гардеробные и учебный класс.
Объект рассчитан на круглосуточную работу. В смену там смогут дежурить до 45 сотрудников. Новая подстанция позволит выполнять до 28 тысяч выездов в год, что значительно повысит скорость оказания помощи жителям района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.