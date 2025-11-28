На Дону впервые состоялся региональный форум классных руководителей

В рамках форума провели дискуссию на тему «Треугольник доверия: Школа — Родители — Дети. Кто за что в ответе?». Эксперты обсудили границы ответственности семьи и школы, пути решения конфликтов и роль цифровой среды в воспитании детей. Во второй половине дня педагоги в интерактивных форматах — воркшопах, дискуссиях и мастер-классах — искали ответы на сложные вызовы современности: «Родитель не приговор: как выстроить эффективное партнерство», «Дети поколения Z и Alpha: инструкция по применению», «Воспитание без розовых очков: работа с трудными темами».