На Дону впервые состоялся региональный форум классных руководителей

Региональный форум классных руководителей впервые прошел в Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие стало площадкой для обмена опытом для педагогов, сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В рамках форума провели дискуссию на тему «Треугольник доверия: Школа — Родители — Дети. Кто за что в ответе?». Эксперты обсудили границы ответственности семьи и школы, пути решения конфликтов и роль цифровой среды в воспитании детей. Во второй половине дня педагоги в интерактивных форматах — воркшопах, дискуссиях и мастер-классах — искали ответы на сложные вызовы современности: «Родитель не приговор: как выстроить эффективное партнерство», «Дети поколения Z и Alpha: инструкция по применению», «Воспитание без розовых очков: работа с трудными темами».
«Первый форум классных руководителей Ростовской области — это важное событие для сообщества. Такие мероприятия объединяют, позволяют обменяться практиками, узнать друг друга лучше и обсудить совместные проекты. Как итог — совершенствование системы воспитания в регионе», — рассказала исполнительный директор Всероссийского форума классных руководителей Александра Поблинкова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.