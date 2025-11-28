Мы платим больше всех в Европе: Только за последние два года Молдова переплатила за газ около 317 миллионов долларов, а сейчас закупочная цена за голубое топливо и вовсе засекречена

В то время как закупочная цена в ЕС снизилась на 25%, достигнув 382 долларов США за 1000 м³, мы не имеем ни малейшего представления о том, по какой цене закупается газ в Молдове. Единственным косвенным ориентиром остается средняя цена поставки, которая в III квартале 2025 года на 32% выше, чем годом ранее. Мы не знаем, сколько покупаем, у кого покупаем, по какой цене покупаем, но точно знаем одно, мы платим больше всех.