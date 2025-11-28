Мы платим больше всех в Европе: Только за последние два года Молдова переплатила за газ около 317 миллионов долларов, а сейчас закупочная цена за голубое топливо и вовсе засекречена

«За последние два года Республика Молдова закупала природный газ по цене, значительно превышающей средний уровень в Европейском союзе. Разница была существенной, от 25% до 90% дороже, чем платила Европа. В результате прямые потери для потребителей и экономики составили 317 миллионов долларов США. Ровно столько мы переплатили по сравнению со средневзвешенной закупочной ценой в ЕС», — сообщает Влад Филат, экс-премьер-министр Молдовы.
"Сегодня, впервые в истории Молдовы и за все время существования НАРЭ, средняя закупочная цена на газ была засекречена. Полное закрытие данных. Нулевая прозрачность. Никаких объяснений.
В то время как закупочная цена в ЕС снизилась на 25%, достигнув 382 долларов США за 1000 м³, мы не имеем ни малейшего представления о том, по какой цене закупается газ в Молдове. Единственным косвенным ориентиром остается средняя цена поставки, которая в III квартале 2025 года на 32% выше, чем годом ранее. Мы не знаем, сколько покупаем, у кого покупаем, по какой цене покупаем, но точно знаем одно, мы платим больше всех.
Для тех, кто забыл: тариф для населения в текущем году существенно вырос: с 13,13 лея за м³ в прошлом году до 16,75 лея за м³ в настоящее время. А последствия видны во всей экономике: повторяющиеся рецессии, банкротства, промышленный спад, обнищание населения и самая масштабная депопуляция за всю историю страны.
Это уже не просто ошибка. Это не случайность. Это экономический саботаж в отношении и без того уязвимой страны. И остается вопрос, который мы постоянно избегаем:
До каких пор, Молдова?" — задается вопросом Влад Филат.
