В иркутском питомнике К-9 прокомментировали проведение обысков

В Иркутске следователи СК провели обыски в питомнике для собак. В региональном ведомстве сообщили, что после нападений собак на жителей Куйбышевского района возбуждены уголовные дела по статье 293 УК РФ (халатность). Силовики изъяли необходимые для расследования документы, проверили фактическое количество животных в вольерах.
В питомнике К-9, с которым у администрации Иркутска заключен контракт на отлов безнадзорных животных, прокомментировали информацию:
— В настоящее время контракт в части отлова животных исполнен полностью, отловлено 1083 собаки, в том числе более 200 особей отловлено в Куйбышевском районе города Иркутска… До нас подобный контракт, до мая 2025 года, исполнял другой подрядчик. Также согласно официальным данным мониторинга Службы ветеринарии Иркутской области на июль 2024 года в городе Иркутске обитало 1109 животных без владельцев, на июль 2025 года — 1273 бездомные собаки. По информации Следственного комитета, увеличились обращения граждан по фактам нападения и укусов животными без владельцев… Обращаем внимание, что питомник К-9 не является участником уголовного дела, а лишь предоставляет имеющиеся сведения.
КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
В Иркутске проводят рейды по отлову бродячих собак.
Все отловленные животные размещаются в приютах, где проходят обязательный ветеринарный осмотр, вакцинацию и стерилизацию. Важно подчеркнуть, что усыпление животных не применяется. После проведения необходимых процедур специалисты оценивают поведение каждой собаки. Если в приюте наблюдаются признаки агрессии, животное остается под наблюдением и не возвращается в прежнюю среду обитания. Кроме того, даже после выпуска собаки осуществляется мониторинг ее поведения в течение 21 дня. При проявлении агрессии в этот период животное незамедлительно забирают обратно в приют.
Рост численности безнадзорных животных связан с несколькими факторами. Жители частных домов и участники садоводческих товариществ часто выбрасывают собак после летнего сезона. Аналогичная ситуация наблюдается на строительных площадках и в гаражных кооперативах, куда животных берут для охраны, а затем их бросают.
Серьезной проблемой остается безответственное отношение некоторых владельцев домашних животных: они не стерилизуют своих питомцев, содержат их на самовыгуле, а затем выбрасывают потомство. В ходе регулярных рейдов специалисты находят коробки с щенками возле многоквартирных домов, вдоль реки Ушаковки, под мостами, на контейнерных площадках и около магазинов.
Отдельной проблемой является бесконтрольная подкормка безнадзорных собак, которая приводит к закреплению животных на определенных территориях и может провоцировать агрессивное поведение при появлении посторонних людей на месте кормления.