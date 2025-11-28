Замминистра раскрыл три вопроса о ЖКХ, которые больше всего волнуют белорусов

Министерство ЖКХ раскрыло три вопроса о работе отрасли, которые больше всего волнуют белорусов. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
За девять месяцев 2025 года в организации системы и МЖКХ поступило от белорусов и юрлиц 41 543 обращения. Это на 0,1% больше, чем за такой же период 2024 года. Заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко заметил, что рост числа обращений случился в Минске, а также в Гомельской и Брестской областях.
Больше всего белорусов волнуют три вопроса. Они связаны с ремонтом, эксплуатацией и содержанием жилфонда, а также с благоустройством населенных пунктов. Затем следуют обращения по вопросам, которые касаются оказания коммунальных услуг.
Тем временем Белстат сказал, что белорусы тратят на питание 37,2% своих доходов, а на оплату услуг 24,7%.