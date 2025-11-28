Замминистра раскрыл три вопроса о ЖКХ, которые больше всего волнуют белорусов

За девять месяцев 2025 года в организации системы и МЖКХ поступило от белорусов и юрлиц 41 543 обращения. Это на 0,1% больше, чем за такой же период 2024 года. Заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко заметил, что рост числа обращений случился в Минске, а также в Гомельской и Брестской областях.