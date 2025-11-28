Ричмонд
В Уфе активиста оштрафовали за видео 14-летней давности: в нем выявили признаки возбуждения ненависти и вражды

В Уфе оштрафовали на 20 тысяч рублей активиста Урала Байбулатова.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы вынес приговор активисту Уралу Байбулатову. Мужчину, как сообщает информационное агентство «Башинформ», признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

По данным журналистов, в 2011 году Байбулатов опубликовал в соцсети «ВКонтакте» ролик, в котором лингвистическая экспертиза выявила признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства по признаку национальности.

Известно, что ранее мужчину уже привлекали его к ответственности за публикацию в соцсетях, где демонстрировалась нацистская символика. А в 2021 году Байбулатова арестовывали на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

