В Уфе активиста оштрафовали за видео 14-летней давности: в нем выявили признаки возбуждения ненависти и вражды

Кировский районный суд Уфы вынес приговор активисту Уралу Байбулатову. Мужчину, как сообщает информационное агентство «Башинформ», признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
По данным журналистов, в 2011 году Байбулатов опубликовал в соцсети «ВКонтакте» ролик, в котором лингвистическая экспертиза выявила признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства по признаку национальности.
Известно, что ранее мужчину уже привлекали его к ответственности за публикацию в соцсетях, где демонстрировалась нацистская символика. А в 2021 году Байбулатова арестовывали на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия.
