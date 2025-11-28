В Воронежском заповеднике после переезда в новое здание открылся музей Василия Пескова

Музей Василия Пескова в Воронежском заповеднике 28 ноября вновь открыл свои двери для посетителей после переезда в новое здание. Напомним, экспозицию закрыли 1 июля в связи с необходимостью освободить прежнее помещение на втором этаже трапезной по требованию его владельца — Толшевского монастыря.