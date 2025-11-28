В Воронежском заповеднике после переезда в новое здание открылся музей Василия Пескова

Музей Василия Пескова в Воронежском заповеднике 28 ноября вновь открыл свои двери для посетителей после переезда в новое здание. Напомним, экспозицию закрыли 1 июля в связи с необходимостью освободить прежнее помещение на втором этаже трапезной по требованию его владельца — Толшевского монастыря.
Новоселье стало возможным, благодаря поддержке правительства Воронежской области, которое весной этого года выделило 10 миллионов на строительство быстровозводимого корпуса под музей Пескова.
Новое здание появилось недалеко от памятника известному журналисту и натуралисту и, по словам директора заповедника Анатолия Тарасова, стало с ним единым комплексом.
На открытии музея собралось много гостей, в том числе губернатор области Александр Гусев, а также представители федеральной редакции «Комсомольской правды».