В Воронеже пройдет бизнес-разбор для предпринимателей

Участникам представят пошаговый алгоритм улучшения продаж.

Бизнес-разбор «Диагностика системы продаж и стратегия роста» состоится 9 декабря в Воронеже. Мероприятие проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».

Мероприятие будет интересно предпринимателям и экспертам, стремящимся к системному увеличению дохода. Ведущей станет бизнес-тренер, эксперт по управлению и построению систем продаж Наталья Овсянникова. Участники получат объективную оценку текущего состояния системы продаж и четкое понимание потенциальных точек роста.

Слушателям помогут разработать пошаговый алгоритм улучшения продаж и продвижения, повысить уверенность в своих действиях, ценности продукта и общих перспективах развития бизнеса. Кроме того, предприниматели получат четкий план действий для системного достижения стабильного дохода. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.