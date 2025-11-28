В Воронеже пройдет бизнес-разбор для предпринимателей

Слушателям помогут разработать пошаговый алгоритм улучшения продаж и продвижения, повысить уверенность в своих действиях, ценности продукта и общих перспективах развития бизнеса. Кроме того, предприниматели получат четкий план действий для системного достижения стабильного дохода. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.