Создан инновационный полимер для очистки воды от нефти

«Он обладает хорошей сорбционной способностью к различным нефтепродуктам, время поглощения максимального количества нефти составляет порядка двух часов в зависимости от типа нефти. А если мы говорим о способности использовать сорбент повторно, что повышает его эффективность использования, понижает себестоимость, то мы выяснили, что его можно регенерировать пять раз при снижении сорбционной емкости до уровня 85% от изначальной, при этом особенностью его является то, что он хорошо работает в холодных арктических условиях», — рассказал он.