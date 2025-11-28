Правда ли, что зрение ухудшается, если носить очки постоянно?

Правильно подобранные очки не могут ухудшить зрение. Напротив, они помогают глазам видеть четко. Если зрение со временем меняется, то причина — не в очках, а в других факторах, которые и должен выявить специалист. Более того, современная оптометрия разработала специальные очки, которые не просто корректируют, но и стабилизируют прогрессирование близорукости, особенно у детей. Ухудшение зрения в этом возрасте часто связано с ростом глазного яблока, и такие очки помогают замедлить этот процесс.