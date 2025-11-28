Ричмонд
Правда ли, что зрение ухудшается, если носить очки постоянно?

«Не носи очки, а то глаза разленятся и зрение сядет». Это самый частый совет людям, которые носят очки постоянно. Так ли это?

Источник: Freepik

Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Правильно подобранные очки не могут ухудшить зрение. Напротив, они помогают глазам видеть четко. Если зрение со временем меняется, то причина — не в очках, а в других факторах, которые и должен выявить специалист. Более того, современная оптометрия разработала специальные очки, которые не просто корректируют, но и стабилизируют прогрессирование близорукости, особенно у детей. Ухудшение зрения в этом возрасте часто связано с ростом глазного яблока, и такие очки помогают замедлить этот процесс.