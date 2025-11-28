Инспекторы омского Россельхознадзора научились видеть сорняки на расстоянии

В частности, как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области формат онлайн-инспекции был использован в Таврическом районе. С помощью видео-конференцсвязи в мобильном приложении инспек торы осмотрели участок площадью 68 га и выяснили, что его собственник проигнорировал предписание об освобождении поля от сорняков. Сейчас в отношении недобросовестного землепользователя принимаются административные меры.