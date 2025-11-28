Петербургские ученые создали нейросеть для улучшения обучения первой помощи

Нейросеть, которая анализирует группы людей, обучающихся навыкам оказания первой помощи, разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Военно‑космической академии имени А. Ф. Можайского. Работа проводилась в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Данная нейросеть заменяет традиционные анкеты и опросы. Алгоритм оперативно обрабатывает ответы каждого слушателя и предоставляет преподавателю детальный портрет группы: готовность учеников к восприятию материала, их страхи, ожидания и индивидуальные особенности. Это помогает сразу выявить образовательные предпочтения и оптимально распределить ресурсы — от численности аудитории до доступного оборудования.
«Мы провели исследование среди студентов и курсантов и выяснили, что для большинства из них наиболее эффективной была бы комбинированная модель, объединяющая VR‑технологии и имитационный метод. Такой формат сочетает преимущества виртуальной реальности для изучения теории и сложных сценариев с отработкой навыков на манекенах», — подчеркнула заведующая кафедрой основ медицинских и специальных знаний СПбГУ Елена Харитонова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.