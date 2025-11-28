Петербургские ученые создали нейросеть для улучшения обучения первой помощи

«Мы провели исследование среди студентов и курсантов и выяснили, что для большинства из них наиболее эффективной была бы комбинированная модель, объединяющая VR‑технологии и имитационный метод. Такой формат сочетает преимущества виртуальной реальности для изучения теории и сложных сценариев с отработкой навыков на манекенах», — подчеркнула заведующая кафедрой основ медицинских и специальных знаний СПбГУ Елена Харитонова.