В Псковской области обновят восемь объектов ЖКХ до конца года

Восемь объектов ЖКХ модернизируют в Псковской области до конца года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Один из самых капиталоемких и сложных объектов — котельная № 9 в Пскове. Изношенные конструкции требуют совместных решений подрядчика и проектировщика. В этом году там же стартовал капитальный ремонт канализационного коллектора и впервые строятся сети водоотведения в Пушкинских Горах. Также специалисты реконструируют водовод в Великих Луках, очистные сооружения в деревне Вязье, сети водоснабжения в деревне Писковичи и объекты водоснабжения в деревне Крупп.
Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева отметила, что проведение этих ремонтных работ позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 170 тыс. человек. Она подчеркнула, что строительные и ремонтные работы выполняются согласно планам-графикам, возникающие сложности решаются в рабочем порядке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.