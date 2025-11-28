В Псковской области обновят восемь объектов ЖКХ до конца года

Один из самых капиталоемких и сложных объектов — котельная № 9 в Пскове. Изношенные конструкции требуют совместных решений подрядчика и проектировщика. В этом году там же стартовал капитальный ремонт канализационного коллектора и впервые строятся сети водоотведения в Пушкинских Горах. Также специалисты реконструируют водовод в Великих Луках, очистные сооружения в деревне Вязье, сети водоснабжения в деревне Писковичи и объекты водоснабжения в деревне Крупп.