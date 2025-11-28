В Воронеже прошел медиафорум «Мой бизнес. Креативный код»

Мероприятие объединило пресс-секретарей центров «Мой бизнес» и центров креативных индустрий со всей России. Ведущий советник департамента развития МСП и налогового стимулирования Минэкономразвития России Алина Леликова представила системный взгляд на федеральную повестку и рассказала о координации продвижения малого и среднего бизнеса и креативных индустрий в регионах РФ. Также в программу были включены мастер-классы по эффективной работе с информацией, техники креативного мышления для коммуникационных задач, практикумы по созданию контента и разработка проектов для реализации в регионах.