В Воронеже прошел медиафорум «Мой бизнес. Креативный код»

Медиафорум «Мой бизнес. Креативный код» проходил с 12 по 15 ноября в Воронеже в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
Мероприятие объединило пресс-секретарей центров «Мой бизнес» и центров креативных индустрий со всей России. Ведущий советник департамента развития МСП и налогового стимулирования Минэкономразвития России Алина Леликова представила системный взгляд на федеральную повестку и рассказала о координации продвижения малого и среднего бизнеса и креативных индустрий в регионах РФ. Также в программу были включены мастер-классы по эффективной работе с информацией, техники креативного мышления для коммуникационных задач, практикумы по созданию контента и разработка проектов для реализации в регионах.
«Для нас большая честь принимать у себя федеральное мероприятие такого уровня. Это подтверждает, что Воронежская область становится одним из ключевых центров компетенций в сфере поддержки предпринимательства. Уверен, что разработанные на форуме проекты дадут мощный импульс развитию бизнес-коммуникаций во всех регионах», — отметил директор центра «Мой бизнес» Воронежской области Андрей Покузиев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.