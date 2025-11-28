ГАИ начала в Уфе массовые рейды: задействован максимум личного состава

Сегодня, 28 ноября, в Уфе проходят усиленные рейдовые мероприятия, в которых задействован максимальный состав городской Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в дорожной полиции, мероприятия направлены на комплексную проверку безопасности дорожного движения. В частности, инспекторы уделят особое внимание пресечению управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, проверке правил перевозки детей, контролю за соблюдением ПДД водителями автобусов, включая правила маневрирования, а также нарушениям со стороны пешеходов.
Горожанам предложили сообщать о грубых нарушениях ПДД, водителях или пешеходах в состоянии опьянения, а также о других противоправных действиях на дорогах по телефону горячей линии МВД Башкирии
Госавтоинспекция Уфы обратилась к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимой работе и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.