ГАИ начала в Уфе массовые рейды: задействован максимум личного состава

Горожанам предложили сообщать о грубых нарушениях ПДД, водителях или пешеходах в состоянии опьянения, а также о других противоправных действиях на дорогах по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 . Также информация принимается через Telegram-чат ГАИ @GIBDDRB_02bot.