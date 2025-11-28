Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ начала в Уфе массовые рейды: задействован максимум личного состава

В Уфе стартовали массовые рейды ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 ноября, в Уфе проходят усиленные рейдовые мероприятия, в которых задействован максимальный состав городской Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в дорожной полиции, мероприятия направлены на комплексную проверку безопасности дорожного движения. В частности, инспекторы уделят особое внимание пресечению управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, проверке правил перевозки детей, контролю за соблюдением ПДД водителями автобусов, включая правила маневрирования, а также нарушениям со стороны пешеходов.

Горожанам предложили сообщать о грубых нарушениях ПДД, водителях или пешеходах в состоянии опьянения, а также о других противоправных действиях на дорогах по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92. Также информация принимается через Telegram-чат ГАИ @GIBDDRB_02bot.

Госавтоинспекция Уфы обратилась к участникам дорожного движения с просьбой отнестись с пониманием к проводимой работе и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.