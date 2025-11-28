В петербургском лагере «Солнечный» прошла смена «Навигатор профессий»

Смена «Навигатор профессий» проходила в лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Главными партнерами выступили 10 колледжей Санкт-Петербурга. Преподаватели и мастера привезли с собой профессиональное оборудование, превратив смену в масштабный интерактивный тренинг. Ребята смогли примерить на себя 19 различных профессий.
Например, юные автомеханики разбирали и изучали настоящий восьмиклапанный двигатель, а будущие сварщики и механики впервые попробовали работать с профессиональными инструментами. Практический подход мероприятий помог заинтересовать детей и показать им, что работа руками — это увлекательно и престижно.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.