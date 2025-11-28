Фиджитал-технологии помогут ветеранам СВО восстановиться, заявил Зарипов

«В рамках турнира “Кубок Победы” мы попробовали фиджитал-технологии как инструмент адаптации, социализации ветеранов СВО, тех, кто проходит реабилитацию… Обсуждая с коллегами из союза реабилитологов, мы поняли, что ветерану сложно сразу после сложных травм увлекаться профессиональным видом спорта. В фиджитал-спорте, когда человек находится в VR-очках, у него есть в руках симуляторы, он пробует делать какие-то движения, пробует интеллектуально вовлекаться в какой-то вид спорта. Для него этот этап может являться переходом от этапа реабилитации до возможной интеграции в полноценный вид спорта», — сказал Зарипов.