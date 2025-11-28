В Калининградской области прошла конференция по паллиативной медицине

Конференция «Современные возможности оказания паллиативной медицинской помощи детям и взрослым» состоялась 7−8 ноября в Калининградской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Основная цель встречи — открытое обсуждение развития системы паллиативной помощи в регионе. Мероприятие объединило экспертов в сфере паллиатива как для юных пациентов, так и для взрослых. Среди них — ведущие специалисты в области оказания паллиативной помощи из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Белгорода. Лекторами и консультантами выступили авторитетные эксперты с большим опытом, представители крупнейших российских профессиональных сообществ, специализированных и благотворительных центров.
«В вопросах развития паллиативной медицинской помощи важна консолидация усилий всех заинтересованных сторон: медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, общественных объединений, СОНКО. В регионе мы будем углублять это межведомственное взаимодействие», — подчеркнула заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики региона Анжелика Майстер.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.