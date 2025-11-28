Прокуратура: в Минске магазин изготовил и продавал елочные игрушки, связанные с реабилитацией нацизма

В прокуратуре напомнили, что Гениюш была осуждена приговором Верховного Суда БССР от 7 февраля 1949 года по статьям 66, 76 Уголовного кодекса БССР в редакции 1928 года за измену Родине, участие в антисоветской организации. Во время Второй мировой войны она находилась на терриории Чехословакии и принимала участие в написании обращения «белорусов протектората Чехии и Моравии» к Адольфу Гитлеру. Деятельность Гениюш была тесно связана с нацистской пропагандой на захваченных белорусских землях. В ведомстве уточнили: неоднократно ставился вопрос про реабилитацию Гениюш, но Верховный суд установил, что оснований для этого нет.