Прокуратура: в Минске магазин изготовил и продавал елочные игрушки, связанные с реабилитацией нацизма

Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Минска.
В сообщении сказано, что прокуратура Советского района в момент мониторинга в интернете нашла предложения к покупке в одном из минских магазинов продукции, которая связана с реабилитацией нацизма. Данную продукцию потребовали исключить из продажи.
«Установлено, что в одном из магазинов публично демонстрируются, а также предлагаются к приобретению товары в виде елочных игрушек с изображением Ларисы Гениюш», — уточнили в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что Гениюш была осуждена приговором Верховного Суда БССР от 7 февраля 1949 года по статьям 66, 76 Уголовного кодекса БССР в редакции 1928 года за измену Родине, участие в антисоветской организации. Во время Второй мировой войны она находилась на терриории Чехословакии и принимала участие в написании обращения «белорусов протектората Чехии и Моравии» к Адольфу Гитлеру. Деятельность Гениюш была тесно связана с нацистской пропагандой на захваченных белорусских землях. В ведомстве уточнили: неоднократно ставился вопрос про реабилитацию Гениюш, но Верховный суд установил, что оснований для этого нет.
Вместе с тем указанные елочные игрушки являются продукцией собственного производства организации — собственника магазина. Заместитель прокурора Советского района внес предписание в адрес директора магазина про устранение нарушений законодательства о недопущении реабилитации нацизма. И потребовал в незамедлительном порядке устранить обнаруженные нарушения, исключить из продажи товары. Акт надзора был в полном объеме выполнен. Кроме того, по поручению прокуратуры района органы внутренних дел проводят доследственную проверку для принятия решения в порядке статьи 174 Уголовного кодекса.