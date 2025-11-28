Эксперт предупредил об опасности плавленого сыра

Кроме того, в продукте содержатся насыщенные жиры, избыток соли, стабилизаторы и фосфаты, которые нарушают минеральный баланс и метаболизм жиров. Это может способствовать набору веса и повышению уровня сахара в крови. Елена Желянина рекомендует отдавать предпочтение натуральным сливочным или творожным сырам, а плавленый сыр использовать лишь изредка.