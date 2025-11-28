Ричмонд
Эксперт предупредил об опасности плавленого сыра

Нутрициолог Желянина: Плавленый сыр повышает риск инсульта и инфаркта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нутрициолог Елена Желянина в разговоре с NEWS.ru предупредила, что регулярное употребление плавленого сыра повышает риск инфаркта и инсульта. Оказалось, компоненты этого продукта негативно влияют на уровень холестерина и состояние сосудов.

— Особую опасность представляют дешевые сорта, содержащие гидрогенизированные растительные жиры — источник трансжиров. Они резко повышают «плохой» холестерин и одновременно снижают «хороший». Такой дисбаланс вызывает значительный риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, повышает риск инсультов и инфарктов, — пояснила специалист.

Кроме того, в продукте содержатся насыщенные жиры, избыток соли, стабилизаторы и фосфаты, которые нарушают минеральный баланс и метаболизм жиров. Это может способствовать набору веса и повышению уровня сахара в крови. Елена Желянина рекомендует отдавать предпочтение натуральным сливочным или творожным сырам, а плавленый сыр использовать лишь изредка.