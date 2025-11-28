Ростовчане сообщают о дорожных заторах в центре Ростова и на Западном

В пятницу, 28 ноября, в на дорогах в центре Ростова и в Советском районе донской столицы собираются внушительные пробки. Кадры дорожных заторов присылают в редакцию читатели «КП — Ростов-на-Дону».
Судя по сервису «Яндекс Карты», в Западном жилом массиве наглухо встала Всесоюзная улица в направлении от Малиновского до Портовой. Бордовым цветом горит на карте и улица Малиновского в обе стороны от проспекта Стачки до Всесоюзной, как указывают сами водители в комментариях, из-за аварии.
В центре самая напряженная ситуация на Ворошиловском проспекте. Наглухо встал Буденновский проспект от Набережной в сторону Большой Садовой из-за ДТП. Затруднено движение по Соколова, Газетному, Островского по направлению с юга на север. Пробки — на Большой Садовой, Варфоломеева и Театральном проспекте. На соседних улицах транспорт также движется со скоростью пешехода.
