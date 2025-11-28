Ростовчане сообщают о дорожных заторах в центре Ростова и на Западном

Судя по сервису «Яндекс Карты», в Западном жилом массиве наглухо встала Всесоюзная улица в направлении от Малиновского до Портовой. Бордовым цветом горит на карте и улица Малиновского в обе стороны от проспекта Стачки до Всесоюзной, как указывают сами водители в комментариях, из-за аварии.