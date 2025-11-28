В Санкт-Петербурге открылась выставка «Спасти и сохранить»

На выставке также можно увидеть коллекции витражей конца XIX — начала ХХ века производства России и Германии, украшавших петербургские особняки и доходные дома, а также чугунные печные дверцы с художественными орнаментами и символическими композициями. Кроме того, в экспозиции представлены беломраморный фонтан-чаша с тремя женскими фигурами и фигуры чугунных львов, стилизованных под сфинксов.