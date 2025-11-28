В Санкт-Петербурге открылась выставка «Спасти и сохранить»

Выставка «Спасти и сохранить», посвященная истории комплектования фонда архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт‑Петербурга, начала работать в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
В экспозиции представлено около 80 предметов — декоративные элементы фасадов и интерьеров петербургских зданий с середины XVIII до середины XX века. Особый интерес среди экспонатов представляют детали скульптурного декора зданий, построенных по проектам знаменитых русских архитекторов: медальон с маской льва с фасада Павловского дворца и панно В. Бренны с изображением Персея и Афины, розетка В. П. Стасова из листьев аканта, маска сатира А. Н. Воронихина.
На выставке также можно увидеть коллекции витражей конца XIX — начала ХХ века производства России и Германии, украшавших петербургские особняки и доходные дома, а также чугунные печные дверцы с художественными орнаментами и символическими композициями. Кроме того, в экспозиции представлены беломраморный фонтан-чаша с тремя женскими фигурами и фигуры чугунных львов, стилизованных под сфинксов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.