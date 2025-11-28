Прокуратура начала проверку после отключения отопления в 51 доме в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверки после отключения отопления в 51 многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
— В связи с остановкой теплоснабжения в нескольких районах Ростова-на-Дону организованы проверки. На контроле находятся вопросы соблюдения прав граждан и сроки возобновления подключения отопления, — говорится в информации ведомства.
По итогам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Добавим, восстановить подачу отопления планируют к вечеру 28 ноября.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
.