Ученый КФУ предупредил о нашествии паразитов и инвазивных видов в Крыму

По словам ученого, среди новых угроз — паразит пятиустка, способный проникнуть в организм человека и вызвать летальный исход, а также легочные черви, массово поражающие зайцев. Однако главную тревогу специалистов вызывают инвазивные виды, завезенные, в том числе, во время озеленения к Олимпиаде в Сочи.