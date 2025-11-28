Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый КФУ предупредил о нашествии паразитов и инвазивных видов в Крыму

Толчок к появлению на юге паразитов дала подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Источник: «Крымская газета»

Крымский полуостров столкнулся с угрозой распространения новых, опасных для человека и экосистемы паразитов и видов-вселенцев. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил зоолог-таксидермист, доцент КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков.

По словам ученого, среди новых угроз — паразит пятиустка, способный проникнуть в организм человека и вызвать летальный исход, а также легочные черви, массово поражающие зайцев. Однако главную тревогу специалистов вызывают инвазивные виды, завезенные, в том числе, во время озеленения к Олимпиаде в Сочи.

«Самый известный пример — самшитовая огневка, которая съела самшитовые рощи “под ноль”. Дальше — коричнево-мраморный клоп, дубовая и платановая кружевницы. Но куда опаснее червь Obama nungara, который может уничтожить популяцию дождевых червей», — заявил Стрюков.

Ученый отметил, что из-за отсутствия холодных зим в Крыму чужаки чувствуют себя комфортно, а естественных врагов у них нет.