Ученый КФУ предупредил о нашествии паразитов и инвазивных видов в Крыму

Крымский полуостров столкнулся с угрозой распространения новых, опасных для человека и экосистемы паразитов и видов-вселенцев. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил зоолог-таксидермист, доцент КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков.
По словам ученого, среди новых угроз — паразит пятиустка, способный проникнуть в организм человека и вызвать летальный исход, а также легочные черви, массово поражающие зайцев. Однако главную тревогу специалистов вызывают инвазивные виды, завезенные, в том числе, во время озеленения к Олимпиаде в Сочи.
«Самый известный пример — самшитовая огневка, которая съела самшитовые рощи “под ноль”. Дальше — коричнево-мраморный клоп, дубовая и платановая кружевницы. Но куда опаснее червь Obama nungara, который может уничтожить популяцию дождевых червей», — заявил Стрюков.
Ученый отметил, что из-за отсутствия холодных зим в Крыму чужаки чувствуют себя комфортно, а естественных врагов у них нет.