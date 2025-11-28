Ямальские школьники вошли в топ-5 на состязании спасательных отрядов

На начальном отборочном этапе за право выйти в полуфинал боролись более 11 тыс. школьников из всех регионов страны. В сентябре ямальская команда одержала уверенную победу в полуфинале, что позволило ей войти в число 16 лучших коллективов из 15 субъектов России для участия в решающем этапе.