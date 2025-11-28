Ямальские школьники вошли в топ-5 на состязании спасательных отрядов

Четвертое место в финале Всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов заняла команда Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проходило с 31 октября по 13 ноября по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования региона.
На начальном отборочном этапе за право выйти в полуфинал боролись более 11 тыс. школьников из всех регионов страны. В сентябре ямальская команда одержала уверенную победу в полуфинале, что позволило ей войти в число 16 лучших коллективов из 15 субъектов России для участия в решающем этапе.
В финале участники демонстрировали свое мастерство в самых разных дисциплинах, необходимых настоящим спасателям. Ребята соревновались в оказании первой помощи, поисково-спасательных работах, спортивном ориентировании, пожарной эстафете и спасении на воде. Также в программу были включены элементы альпинистской подготовки, подача сигналов бедствия и работа с первичными средствами пожаротушения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.