«Превышений радиационного фона не зарегистрировано». МЧС Беларуси выступило с заявлением после возгорания на Игналинской АЭС в Литве

Первый замминистра напомнил: по информации СМИ, 25 ноября 2025 года случилось возгорание в одном из зданий, расположенных на территории Игналинской атомной электростанции. Он заметил, что данная АЭС находится примерно в четырех километрах от границы с Беларусью.