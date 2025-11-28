В кадровый центр Иркутской области поступило более 17 тысяч обращений

Свыше 17 тыс. обращений с апреля обработал контакт-центр кадрового центра «Работа России» Иркутской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости региона.
Граждане активно интересовались поиском работы — специалисты контакт-центра провели 2,5 тыс. консультаций о том, как найти вакансии на портале «Работа России» и откликнуться на предложения о трудоустройстве. Более тысячи звонков от соискателей касались перспектив профессионального обучения. Жители Приангарья также спрашивали о временном трудоустройстве школьников на период каникул и производственной стажировке выпускников. Они узнавали о требованиях к получению финансовой помощи на открытие собственного дела и интересовались многими другими вопросами в сфере занятости.
Около 15% всех звонков поступило от работодателей. Они обращались за разъяснениями об открытии личного кабинета организации на портале «Работа России» и размещении вакансий. Специалисты объясняли, как правильно подавать отчетность, и помогали заполнять анкеты в рамках Всероссийского опроса работодателей о кадровой потребности. Также работодатели уточняли положения законодательства по квотированию рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.