В кадровый центр Иркутской области поступило более 17 тысяч обращений

Граждане активно интересовались поиском работы — специалисты контакт-центра провели 2,5 тыс. консультаций о том, как найти вакансии на портале «Работа России» и откликнуться на предложения о трудоустройстве. Более тысячи звонков от соискателей касались перспектив профессионального обучения. Жители Приангарья также спрашивали о временном трудоустройстве школьников на период каникул и производственной стажировке выпускников. Они узнавали о требованиях к получению финансовой помощи на открытие собственного дела и интересовались многими другими вопросами в сфере занятости.