Из Самары возобновились прямые рейсы на курорты Вьетнама и Таиланда

Жители Самарской области снова могут отправиться на популярные азиатские курорты прямыми рейсами. Из аэропорта Курумоч возобновились регулярные перелеты на вьетнамский остров Фукуок и таиландский Пхукет. Рейсы выполняет авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В ноябре из международного аэропорта Курумоч возобновились прямые рейсы на острова Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Таиланд), что открывает для жителей региона дополнительные возможности для пляжного отдыха», — рассказали в Курумоче.
Перелеты осуществляются с периодичностью раз в 12 дней. Ноябрь считается идеальным временем для посещения этих курортов — в это время здесь начинается сухой сезон с комфортной температурой воздуха и воды. Уточнить расписание и стоимость билетов можно на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании.