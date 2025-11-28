Петербургские ученые обнаружили ствол дерева возрастом 385 миллионов лет

Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли в Лужском районе Ленинградской области ствол древнего дерева возрастом около 385 миллионов лет с хорошо сохранившейся корневой системой. Такие исследования отвечают задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
«Данная находка является, вероятно, самой ранней на территории Русской платформы, где корневая система такого уровня развития находится в непосредственной связи с основным стволом растения. Найденный образец имеет особую ценность в контексте изучения прототакситов, природа которых остается предметом научных дискуссий уже более 150 лет. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения», — отметила ассистент кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова.
Из‑за сложных погодных условий и обводненности песчаной породы извлечение образца потребовало применения специальных методик консервации. Для просушивания использовалась термопушка, работавшая от генератора. После этого образец пропитали более чем 10 литрами укрепляющего раствора. Детальное изучение находки позволит ученым определить морфологические особенности и расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений. Также это поможет понять механизмы их адаптации к наземным условиям и роль в формировании первых почвенных покровов.
