Петербургские ученые обнаружили ствол дерева возрастом 385 миллионов лет

Из‑за сложных погодных условий и обводненности песчаной породы извлечение образца потребовало применения специальных методик консервации. Для просушивания использовалась термопушка, работавшая от генератора. После этого образец пропитали более чем 10 литрами укрепляющего раствора. Детальное изучение находки позволит ученым определить морфологические особенности и расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений. Также это поможет понять механизмы их адаптации к наземным условиям и роль в формировании первых почвенных покровов.