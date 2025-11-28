Размер земельного сертификата в Ростовской области увеличат до 912,2 тыс. рублей

Депутаты Заксобрания Ростовской области утвердили увеличение размера земельного сертификата для многодетных семей. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании донского парламента.
Напомним, сертификат выдают вместо бесплатного земельного участка. Кроме того, его можно использовать при приобретении или возведении жилья, а также при погашении жилищного кредита.
С 1 января 2026 года размер земельного сертификата вырастет сразу на 50% и составит 912,2 тысячи рублей. Эта сумма сравнима с федеральным материнским капиталом, который выдают при рождении третьего ребенка.
— Это очень важное решение для многодетных семей. Речь идет не об индексации земельного сертификата. С учетом индексации за пять лет действия этой нормы сумма сертификата выросла с примерно 467 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Индексация учитывалась и ранее. Но дело в том, что рост цен на рынке недвижимости значительно опережает темпы инфляции, поэтому глава региона Юрий Слюсарь принял решение ощутимо увеличить размер земельного сертификата. Мы поддержали это решение, — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.