Размер земельного сертификата в Ростовской области увеличат до 912,2 тыс. рублей

— Это очень важное решение для многодетных семей. Речь идет не об индексации земельного сертификата. С учетом индексации за пять лет действия этой нормы сумма сертификата выросла с примерно 467 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Индексация учитывалась и ранее. Но дело в том, что рост цен на рынке недвижимости значительно опережает темпы инфляции, поэтому глава региона Юрий Слюсарь принял решение ощутимо увеличить размер земельного сертификата. Мы поддержали это решение, — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.