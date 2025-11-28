В Калининграде открыли мурал, посвященный Великой Отечественной войне

Отмечается, что калининградцы хорошо знают имя генерал-лейтенанта Федора Озерова, в честь которого названа одна из центральных улиц города. Он сражался с гитлеровцами в Прибалтике, на Курской дуге, Волховском фронте, в Белоруссии и Польше, во главе 50-й армии участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции, штурмовал Кёнигсберг и после капитуляции гитлеровцев был назначен первым начальником советского гарнизона взятого города. Его 20-летний сын Владимир, командир тяжелого бомбардировщика, геройски погиб на Курской дуге.