«В течение нескольких минут». Минцифры сказало белорусам про возможность быстро восстановить доступ к интернету в роуминге в России

Регулятор сообщил, что период «охлаждения» нужен для того, чтобы обеспечить безопасность, а также защиты от беспилотников. Он действует и для российских, и для белорусских сим-карт в течение 24 часов. По истечению указанного времени, доступ к смс и мобильному интернету восстанавливается автоматически. Вместе с тем возможность совершать и принимать голосовые вызовы действует без ограничений.