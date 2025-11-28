Ричмонд
«В течение нескольких минут». Минцифры сказало белорусам про возможность быстро восстановить доступ к интернету в роуминге в России

Белорусы смогут за минуты восстановить доступ к интернету в роуминге в России.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут за минуты восстановить доступ к интернету в роуминге в России. Подробности прописаны в разъяснении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщает БелТА.

В разъяснении говорится, что владельцы иностранных сим-карты, в том числе и белорусских, получили возможность, находясь в роуминге в России, сразу же восстановить доступ к мобильному интернету и СМС-сообщениям.

Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых в момент попадания на территорию России временно оказываются заблокированы услуги СМС и мобильного интернета.

Регулятор сообщил, что период «охлаждения» нужен для того, чтобы обеспечить безопасность, а также защиты от беспилотников. Он действует и для российских, и для белорусских сим-карт в течение 24 часов. По истечению указанного времени, доступ к смс и мобильному интернету восстанавливается автоматически. Вместе с тем возможность совершать и принимать голосовые вызовы действует без ограничений.

Для регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора белорусам на телефон придет смс со ссылкой для авторизации при помощи проверочного кода. К примеру, нужно будет или сложить простой паззл, или выбрать картинку с определенным предметом. После этого в течение нескольких минут доступ к мобильному интернету и смс восстановится.

Ранее Минсвязи Беларуси сообщило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.

Тем временем МЧС Беларуси выступило с заявлением после возгорания на Игналинской АЭС в Литве: «Превышений радиационного фона не зарегистрировано».

А еще ГАИ сказала, куда минчане могут прислать информацию о заснеженных дорогах.