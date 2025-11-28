«В течение нескольких минут». Минцифры сказало белорусам про возможность быстро восстановить доступ к интернету в роуминге в России

Белорусы смогут за минуты восстановить доступ к интернету в роуминге в России. Подробности прописаны в разъяснении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщает БелТА.
В разъяснении говорится, что владельцы иностранных сим-карты, в том числе и белорусских, получили возможность, находясь в роуминге в России, сразу же восстановить доступ к мобильному интернету и СМС-сообщениям.
Крупнейшие российские операторы мобильной связи запустили механизм верификации для иностранных сим-карт, у которых в момент попадания на территорию России временно оказываются заблокированы услуги СМС и мобильного интернета.
Регулятор сообщил, что период «охлаждения» нужен для того, чтобы обеспечить безопасность, а также защиты от беспилотников. Он действует и для российских, и для белорусских сим-карт в течение 24 часов. По истечению указанного времени, доступ к смс и мобильному интернету восстанавливается автоматически. Вместе с тем возможность совершать и принимать голосовые вызовы действует без ограничений.
Для регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора белорусам на телефон придет смс со ссылкой для авторизации при помощи проверочного кода. К примеру, нужно будет или сложить простой паззл, или выбрать картинку с определенным предметом. После этого в течение нескольких минут доступ к мобильному интернету и смс восстановится.
