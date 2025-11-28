Петербургские архивисты приняли участие в межрегиональной конференции

В ходе дискуссии участники обсуждали в том числе нормативно-правовую базу архивного волонтерства, организацию работы добровольцев в государственных и муниципальных архивах, формы волонтерской работы, применение современных информационных технологий в архивном волонтерстве. Главный архивист центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) Андрей Румянцев рассказал об опыте работы внештатных сотрудников архива по созданию поисковых систем, а также организации и проведению архивной практики как одной из форм волонтерской работы.