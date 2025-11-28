Петербургские архивисты приняли участие в межрегиональной конференции

Участниками II научно-практической межрегиональной конференции «Архив и волонтерство в эпоху глобальной цифровизации» стали специалисты государственных архивов Санкт-Петербурга по национальному проекту «Семья». Мероприятие прошло 31 октября в Нижнем Новгороде, сообщили в городском архивном комитете.
В ходе дискуссии участники обсуждали в том числе нормативно-правовую базу архивного волонтерства, организацию работы добровольцев в государственных и муниципальных архивах, формы волонтерской работы, применение современных информационных технологий в архивном волонтерстве. Главный архивист центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) Андрей Румянцев рассказал об опыте работы внештатных сотрудников архива по созданию поисковых систем, а также организации и проведению архивной практики как одной из форм волонтерской работы.
Выступление заведующего отделом информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий центрального государственного архива Санкт-Петербурга Татьяны Кудрявцевой было посвящено принципам привлечения добровольцев к архивной работе, технологиям развития научно-справочного аппарата и первым результатам этого сотрудничества. Директор ЦГИА СПб Роман Киселев отметил, что сотрудники архивов регулярно публикуются в научных и популярных изданиях, участвуют с докладами и сообщениями на различных конференциях, семинарах и круглых столах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.