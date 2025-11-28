В конкурсе ФПИ для молодых ученых победили цифровые аватары для Севморпути

«Высокий уровень работ финалистов подтвердил научно-технологический потенциал поколения молодых ученых. Успех конкурса доказал, что именно такой формат позволяет находить прорывные решения, которые часто находятся вне привычных парадигм. Убежденность молодых исследователей позволяет им браться за задачи, которые зачастую могут показаться труднорешаемыми, однако их энтузиазм открывает новые горизонты. Мы обязательно продолжим развивать это направление работы, гармонично сочетая его с нашей классической моделью взаимодействия», — заявил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн, чьи слова приводятся в сообщении.