Калининградские школьники завоевали медали на олимпиаде по физике

«Поздравляю ребят и их наставников с такими впечатляющими результатами, благодарю родителей за поддержку! Это не первое достижение наших школьников на международных соревнованиях по физике. Мы гордимся, что их путь в большую науку начинается именно здесь, в Калининградской области. А правительство и министерство образования региона продолжит всесторонне поддерживать талантливых и одаренных детей», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.