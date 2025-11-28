Калининградские школьники завоевали медали на олимпиаде по физике

Победителями и призерами XIII Международной олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO) стали школьники из Калининграда. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
В этом году в соревнованиях приняли участие 483 школьника из 16 регионов России и Белоруссии. Ученик девятого класса лицея № 23 Артем Еремин занял первое место в параллели 11-х классов. Он остался в Москве на тренировочные сборы в составе сборной команды России. Арсений Насыров из 9-го класса и Иван Свиридов из 10-го класса школы-интерната лицея-интерната завоевали серебряные медали, а ученик 11-го класса лицея № 23 Роберт Кережа — бронзовую.
«Поздравляю ребят и их наставников с такими впечатляющими результатами, благодарю родителей за поддержку! Это не первое достижение наших школьников на международных соревнованиях по физике. Мы гордимся, что их путь в большую науку начинается именно здесь, в Калининградской области. А правительство и министерство образования региона продолжит всесторонне поддерживать талантливых и одаренных детей», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.