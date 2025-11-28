Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда

В июне 2024 года Роскачество сообщало, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.