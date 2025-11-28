Проект ГОСТа на шаурму предусматривает два названия блюда

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Проект разрабатываемого организацией ГОСТа на шаурму предусматривает названия блюда «шаурма» и «шаверма» в равном значении, сообщила РИА Новости пресс-служба Роскачества.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв обратился в организацию с просьбой закрепить равноправное использование обоих наименований, «шаурма» и «шаверма», в качестве допустимых в технической документации, меню и рекламных материалах. Копия соответствующего обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
«Проектом документа предусматривается, что на территории Российской Федерации такая продукция может иметь названия “шаурма” и “шаверма” в равном значении», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Накануне Роскачество сообщило РИА Новости, что проект ГОСТа на шаурму находится на стадии доработки, организация анализирует все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех.
В июне 2024 года Роскачество сообщало, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров приступает к разработке нового национального стандарта на шаурму. Стандарт должен установить единые технические требования к шаурме в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, с учетом сложившихся передовых практических наработок.