Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 24−28 ноября 2025 года

Итоги недели с 24 по 28 ноября 2025 года: самые важные новости, ключевые события и происшествия последних дней. Рассказываем, что произошло в России и мире за прошедшую неделю, в проекте Новости Mail.

Путин прокомментировал мирный план Трампа по Украине

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о бессмысленности подписания документов с украинским руководством, так как президент Украины утратил свою легитимность. Путин также отметил, что Москва готова к обсуждению мирного плана Трампа и подтвердил информацию о том, что американская делегация приедет в Россию на следующей неделе.

Андрея Ермака уволили с должности главы офиса Зеленского

Источник: Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, следует из опубликованного указа Владимира Зеленского. Утром 28 ноября к Ермаку пришли с обысками. Его имя упоминалось в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС).

Telegraph: Уиткофф передаст Путину прямое предложение

Источник: Reuters

Уиткофф, которого Трамп направил на переговоры в Москву, должен передать Путину «прямое предложение» США, пишет Telegraph. По словам источников издания, оно заключается в готовности Вашингтона признать за Москвой территории.

Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Источник: Reuters

Суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. Сторона защиты обжалует пожизненный приговор. Установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше