Главные новости за неделю 24−28 ноября 2025 года

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о бессмысленности подписания документов с украинским руководством, так как президент Украины утратил свою легитимность. Путин также отметил, что Москва готова к обсуждению мирного плана Трампа и подтвердил информацию о том, что американская делегация приедет в Россию на следующей неделе.