Главные новости за неделю 24−28 ноября 2025 года

Путин прокомментировал мирный план Трампа по Украине
Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о бессмысленности подписания документов с украинским руководством, так как президент Украины утратил свою легитимность. Путин также отметил, что Москва готова к обсуждению мирного плана Трампа и подтвердил информацию о том, что американская делегация приедет в Россию на следующей неделе.
Андрея Ермака уволили с должности главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уволен с должности, следует из опубликованного указа Владимира Зеленского. Утром 28 ноября к Ермаку пришли с обысками. Его имя упоминалось в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС).
Telegraph: Уиткофф передаст Путину прямое предложение
Уиткофф, которого Трамп направил на переговоры в Москву, должен передать Путину «прямое предложение» США, пишет Telegraph. По словам источников издания, оно заключается в готовности Вашингтона признать за Москвой территории.
Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту
Суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. Сторона защиты обжалует пожизненный приговор. Установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица.